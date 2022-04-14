Военная разведка завладела боевым распоряжением командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.

Стоит внимания Это война на истребление: либо мы выстоим, либо нас здесь не будет, – Жадан

Документ с грифом "Секретно" был направлен 23 февраля, за день до военного вторжения в Украину. В нем было указано о намерениях оккупантов захватить столицу Украины. В частности, группировка российских войск "Центр", которая действовала на Черниговском и Сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Также Сумы, Прилуки и Пирятин.

В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады. С деталями можно ознакомиться по ссылке.

Россияне знали, что на этих направлениях украинская армия собрала 11 батальонов и три дивизиона для учений "Метель-2022". А пограничные отряды получили противотанковые комплексы "Джавелин" и NLAW. Для атаки им нужно было постоянно обновлять данные разведки.