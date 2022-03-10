Соответствующее заявление сделал советник главы МВД Антон Геращенко. Об этом стало известно 10 марта.

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Вокруг Мариуполя силы противника в 4 – 5 раз больше

Антон Геращенко рассказал, что сейчас у Путина все силы сконцентрированы вокруг Мариуполя. Он ведь хочет захватить город и чтобы защитники сдались в плен, однако этого не будет.

Но сейчас, наверное, самая тяжелая ситуация. Это то место, где необходимо, чтобы главнокомандующий ВСУ обращал на это внимание. Потому что там в 4 – 5 раз больше сил противника оцепили Мариуполь,

– заявил Геращенко.

