Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Это видео обнародовали в среду, 30 октября.
Смотрите также 175 боестолкновений, больше всего враг атакует сразу на 2 направлениях: карта боевых действий 30 октября
Как выглядит Волчанск
"Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск", – говорится в сообщении.
По словам бойцов, от города остались только руины.
На кадрах видно масштабные разрушения. Повсюду развалившиеся здания и густой дым.
Как сейчас выглядит Волчанск: смотрите видео