Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW).

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Что известно об арестах в России

26 ноября у первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася конфисковали имущество на сумму 11,9 миллиона долларов из-за обвинений в коррупции.

Аналитики института считают, что на Игоря Галася пытаются возложить ответственность за дефицит топлива, экономические проблемы и сбои в работе противовоздушной обороны в приграничных районах Краснодарского края.

Уже 27 ноября российский суд вынес приговор экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы по аналогичным статьям о коррупции.

Параллельно силовики взялись за военное командование. 26 ноября российские власти арестовали заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению, полковника Юрия Грехова.

Грехову также официально предъявили обвинение в коррупции. При этом военные эксперты связывают его задержание с провалами противовоздушной обороны после результативных ударов по Крымскому мосту, защитой которого занимались именно ВКС.

Напомним, что в Москве на днях также арестовали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за растрату более миллиарда рублей. Это был первый арест действующего главы региона с 2022 года, на которого Кремль мог свалить провал арктических проектов.