В Нидерландах и Бельгии протесты переросли в столкновения с полицией, погромы и стрельбу. Именно из-за карантина большинство протестующих остались без работы. Сегодня во многих европейских странах уровень безработицы колеблется от 7% до 15%.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что больше безработных, меньше заработков, разрушение привычного образа жизни, экономические кризисы, энергетические кризисы – это то, что толкает людей в Западной Европе выходить на протесты и на улицу.

Мы прекрасно понимаем, что противоэпидемические ограничения, которые ударили прежде всего по сектору обслуживания, привели к резкому взрывному росту количества безработных,

– добавил он.

Раздача властями государственных денег во время карантина спровоцировала самую высокую за последние годы инфляцию. Государственные программы прекращают свое действие, но цены продолжают расти. Как следствие, уровень зарплат снижается, а это провоцирует новый кризис на рынке труда.

Эксперт сообщает, что инфляция приводит к обесцениванию денег и люди за те же самые деньги не могут удовлетворить свои потребности.

"Много заробитчан из новой Европы, таких как Румыния, Польша, возвращаются с Запада к себе домой – и с работой стало гораздо сложнее. Европейский рынок трудоустройства сегодня переживает существенный кризис", – констатировал Руслан Бортник.