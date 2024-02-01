Об этом сообщается на фейсбук-странице “Украинской команды”.

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"Открываем новый большой сбор на ударные беспилотники. У них выросли крылья, а значит, они теперь могут преодолевать в разы большее расстояние и нести на себе в разы тяжелее боеприпас. Ребята регулярно передают все ваши самые отчаянные "приветы" врагам. И мы с вами им в этом еще больше поможем", – говорится в сообщении "Украинской команды".

"Украинская команда" открывает сбор на ударные беспилотники: смотрите видео

Цель сбора – 10 миллионов гривен.

10 миллионов гривен – 200 самолетиков врагам на голову! Бросай раз 200 гривен, два раза по двести или сколько хочешь! 200 на 200! Донать! Задвухсоть их! Сделаем врагам лютый февраль!

– призывает "Украинская команда".

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