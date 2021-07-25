Ukraïner рассказал о проекте "Деревянное кружево Чернигова". Он возник из стремления сознательных жителей Чернигова спасать свои архитектурные жемчужины.

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Команда восстанавливает архитектурные памятники

Волонтеров объединил Станислав Иващенко. В команде есть программисты, историки и журналисты. К отдельным проектам присоединяются строители, мастера с нужным оборудованием. На разных этапах приобщаются разные люди. В их активе – отреставрированный декор уже 6 старых домов. Команда не просто восстанавливает архитектурные памятники, но и меняет отношение к ним хозяев поместий.

"В Украине просто непаханое поле того, что можно сделать. И в Украине жить интересно, потому что здесь куда ни ткнись – всюду проблемы, а это значит, что каждый может найти себе нишу, которую можно развивать, улучшать, двигать вперед. И это на самом деле наполняет нашу жизнь", – сказал основатель проекта "Деревянное кружево Чернигова" Станислав Иващенко.



В активе – отреставрированный декор уже 6 старых домов / Фото Роман Матков, Ukraïner

Воссоздать утраченные элементы декора домов помогают специалисты Черниговской политехники. Кафедра технологии машиностроения и деревообработки имеет современное оборудование, которым управляет компьютерная программа. Зато столяр Николай Авдеенко работает над ставнями в семейной мастерской, используя еще инструменты деда. Так удается сочетать все возможные технологии.

Ярчайший пример проекта

Часто жильцы не понимают ценности дома, в котором живут. Есть такие хозяева, которые сами обращаются к уже известным в городе волонтерам с просьбой проконсультировать, подсказать или восстановить.

Красивый дом в стиле модерн на улице Станиславского 40 – волонтеры "Деревянного кружева Чернигова" называют самым ярким примером того, что можно сделать при большом желании из почти руины.



Некоторые хозяева сами обращаются к уже известным в городе волонтерам / Фото Роман Матков, Ukraïner

Столетняя усадьба находилась в ужасном состоянии: задняя стена прогнила, повсюду была плесень. Новые хозяева заменили пол, оббили стены до дранки, покрыли их глиной, как в старину, утраченную лепнину доделали. Дом после их работы выглядит так, словно надел парадное кружево к празднику. Сейчас там функционирует Центр медико-социальной и физической реабилитации для людей с нарушениями физического развития.

"Дом благодарен своим новым хозяевам за такое благосклонное к нему отношение. Это пример того, что любой дом можно спасти. Вопрос – в мотивации и желании, понимании ценностей", – сказал Станислав.

Деревянное кружево Чернигова: смотрите видео Ukraїner