Помощь от волонтеров получил командир бригады полковник Виталий Панасюк. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

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В ходе встречи с военными Владимир Кличко отметил, что Украине сегодня помогает весь свободный мир.

Война, которую развязала россия, это наступление тирании на демократический мир. И Украина сегодня защищает не только свою землю и независимость. Она защищает границы свободного мира. Поэтому наши европейские друзья помогают нашим военным вооружением и амуницией. А волонтеры делают все необходимое, чтобы аккумулировать поддержку и помогать нашим защитникам на передовой,

– подчеркнул Владимир Кличко.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что помощь военным – приоритет в работе "Украинской команды".

"Украинская команда" помогла отдельной 18-й бригаде армейской авиации благодаря Владимиру Кличко. По запросу пилотов он доставил из-за границы самые современные авиационные шлемы для наших защитников, которые крайне необходимы для более эффективного управления вертолетом и безопасности экипажа. Ведь Владимир сам имеет лицензию, руководит вертолетом и хорошо разбирается в этом деле. Будем надеяться, что эти шлемы помогут сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам – тем героям, которые сегодня на передовой уничтожают врага,

– отметил Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений 130-го батальона территориальной обороны города Киева комплекты новой зимней формы для разведчиков, а Центру специальных операций – 14 дронов-камикадзе. Также в рамках проекта "Тепло на фронт" волонтеры передали на передовую более 22 000 индивидуальных наборов для обогрева бойцов.