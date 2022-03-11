В то же время воздушная тревога раздалась также в Житомирской области. В Ровненской области об угрозе заявили около 11:03.

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В 11:12 поступило сообщение о тревоге в Тернопольской области.

Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

К теме смотрите видео о том, как прошла в Украине ночь на 11 марта:

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