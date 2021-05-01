На Волыни мужчина сообщил патрульным о краже: они приехали и избили его
Еще 1 сентября 2020 года житель Волыни сообщил патрульным о краже. Они прибыли на вызов и избили мужчину. В результате 3 полицейских отстранили от занимаемых должностей.
Источник:Волынская областная прокуратура
Правоохранителей подозревают в превышении власти и служебных полномочий и незаконных задержании и приводе.
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Мужчина сообщил о краже, патрульные избили его
В ночь на 1 сентября 2020 года волынянин сообщил о краже.
На место происшествия прибыли полицейские. По информации следствия, они без составления каких-либо документов о задержании и при отсутствии законных оснований применили насилие и металлические наручники в отношении мужчины.
В результате потерпевшего от воров волынянина незаконно задержали.
Кроме того, полицейские умышленно нанесли мужчине многочисленные телесные повреждения и без верхней одежды перевезли его в служебном автомобиле в другое место для проведения следственных действий.
Что решил суд
Суд избрал правоохранителям меру пресечения в виде личного обязательства.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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