Еще 1 сентября 2020 года житель Волыни сообщил патрульным о краже. Они прибыли на вызов и избили мужчину. В результате 3 полицейских отстранили от занимаемых должностей.

Правоохранителей подозревают в превышении власти и служебных полномочий и незаконных задержании и приводе.

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Мужчина сообщил о краже, патрульные избили его

В ночь на 1 сентября 2020 года волынянин сообщил о краже.

На место происшествия прибыли полицейские. По информации следствия, они без составления каких-либо документов о задержании и при отсутствии законных оснований применили насилие и металлические наручники в отношении мужчины.

В результате потерпевшего от воров волынянина незаконно задержали.

Кроме того, полицейские умышленно нанесли мужчине многочисленные телесные повреждения и без верхней одежды перевезли его в служебном автомобиле в другое место для проведения следственных действий.

Что решил суд

Суд избрал правоохранителям меру пресечения в виде личного обязательства.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Обратите внимание! Ранее в Харькове патрульный разбил служебное авто и снес столб. В результате аварии правоохранитель получил серьезные повреждения.