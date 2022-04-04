Об этом 4 апреля сообщил глава Волынской военной администрации Юрий Погуляйко. Он отметил, что обломки сборной ракеты упали на дом в Маневицком районе.

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"Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", – написал Погуляйко.

Украинские ПВО противодействуют атакам

Ранее, 29 марта, силы ПВО уже сбили над Волынью российскую ракету. В течение дня в области были 2 затяжные воздушные тревоги. Погуляйко подчеркнул, что нельзя пренебрегать просьбой прятаться в укрытие, потому что враг ведет себя неадекватно.

После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему,

– предупредил глава ОВА.