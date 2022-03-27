Игорь Полищук – мэр Луцка – напомнил людям о запрете публикации в сети фото и видео взрывов. Он также призвал местных жителей оставаться в укрытии.
Заметьте Правила поведения при обстреле и как их распознать
Относительно прогремевших взрывов. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается,
– заявил Погуляйко.
Находиться в укрытиях гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.
Важно – ВСУ уничтожили технику оккупантов в Херсонской области