Об этом начальник Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал в видеообращении. В частности известно об одном сбитом и еще двух задержанных дронах.
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Один из задержанных занимался контрабандой
Юрий Крошко отметил, что уже вторые сутки наблюдается активизация неизвестных летательных аппаратов в области в ночную пору.
- В пограничной зоне удалось сбить один такой дрон.
- Также сообщается о задержании двух человек и двух летательных аппаратах.
Уже известно, что один из задержанных занимался контрабандой. Он, собственно, пытался с помощью дрона переправить нелегальный товар через границу.
Сообщается, что дрон и транспортное средство задержанного также конфисковали. Автомобиль, скорее всего, пойдет на нужды территориальной обороны, как это предусмотрено в военное время.
Также он поблагодарил граждан за их высокое сознание и призвал продолжать проявлять стойкость и выдержку.
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