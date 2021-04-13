В селе Жидачин на Волыни полицейские увидели собаку, у которой на голове была пластмассовая бутылка. Животное ничего не видело и бегало в разные стороны. Чтобы помочь, правоохранители перекрыли движение.

Это случилось ночью 12 апреля. Полицейские тогда патрулировали дорогу Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече.

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Животное привлекло внимание тем, что хаотично двигалось и не могло понять, куда ему надо бежать. Правоохранители увидели у него на голове часть 5-литровой бутылки от воды.

Один полицейский остановил автомобили, которые ехали за ними, а другой побежал за собакой. В процессе погони он повторял: "Стой, стой, стой, я тебе помогу".

Залезла ли собака головой в эту бутылку сама или над ней кто-то поиздевался – неизвестно.

Как спасали собаку: видео Патрульной полиции Волыни

Когда удалось снять бутылку, животное побежало в неизвестном направлении. А полицейские начали объяснять водителям, почему нельзя было ехать по дороге.

Обратите внимание! В одном из сел Червоноградского района Львовщины 12 апреля правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Он з астрелил из охотничьего ружья собаку своего соседа. Злоумышленнику грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или до 3 лет ограничения свободы.