Настоящее чудо произошло в разгар полномасштабной войны. В это время Татьяна забеременела первенцем.

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Супруги долго лечились, но забеременеть никак не удавалось

Семья рассказала изданию Вестник Познакомились много лет назад в поселке Иваничи и влюбились с первого взгляда. Уже через три месяца справили свадьбу. Они всем сердцем мечтали о ребенке, но забеременеть не получалось.

Когда Татьяна и Иван обратились к врачам, обнаружили проблемы со здоровьем женщины. Супруги прошли курс лечения и уже смирились с тем, что никогда не будут иметь детей. Вместе с родителями Татьяны они купили дом и радовались племянникам.

Случилось чудо

Но в начале полномасштабного вторжения России в Украину пара узнала о беременности. Татьяна и Иван вспоминают, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, как и все, очень испугались. Женщина не захотела уезжать за границу без мужчины.

А куда без него? Хотя в армию он идти и не может, потому что по состоянию здоровья не служил. А уже где-то в апреле, примерно на Пасху, узнала, что беременна. Первому сказала мужу, потом родителям и семье. Все очень радовались,

– рассказала Татьяна.

На 20-й неделе беременности супруги узнали, что ждут мальчика. Хотя, признаются, им было безразлично пол ребенка, главное, чтобы он родился здоровым. Татьяна говорит, что первая беременность в 42 года – это не так просто и легко. Но благодаря врачам беременность и роды прошли хорошо. Сейчас счастливые родители радуются рождению сына и получили поддержку от близких и родных.

Ребенка назвали Богдан, потому что он действительно был дан Богом.



Счастливые супруги Морозов / Фото Нововолынской центральной городской больницы

Добавим, что раньше жительница города Сарны Мария Губеня стала мамой в восемнадцатый раз. Женщина родила дочь Магдалину в 43 года. У новорожденной есть пять старших сестер и 12 братьев. Магадлина с мамой находятся в перинатальном центре, у девочки есть физиологическая желтуха.