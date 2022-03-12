Соответствующую информацию обнародовал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Это произошло в 17:03 12 марта.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Сирены раздаются на Волыни
Внимание! Воздушная тревога – всем в укрытие,
– говорится в сообщении.
Людей призывают пройти в укрытие, потому что возможны атаки с неба со стороны противника. В хранилищах следует находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.
В частности, просят соблюдать правила, ведь это может спасти жизнь.
Что делать, если услышали звук сирены – новость дополняется