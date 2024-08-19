В ТЦК заявили, что обвинения журналистов о проведении кого-то вне очереди военнослужащими ТЦК – абсолютно безосновательны и не подтверждаются никакими фактами. Там заверили, что для разного вида услуг есть своя очередь.

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Что заявили в Волынском ТЦК и СП

О вмешательстве адвокатов в процесс мобилизации и прохождения ВВК: процесс мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии является четко регламентированными процедурами, которые определяются законодательством Украины. Эти процедуры имеют целью обеспечить безопасность и эффективность комплектования Вооруженных Сил Украины, учитывая как права военнообязанных, так и потребности обороны государства,

– заявили в военкомате.

Волынский областной ТЦК и СП назвал 4 причины, почему адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации:

процедуры мобилизации и медицинского осмотра имеют специализированный характер и требуют соответствующих знаний и навыков, которыми обладают уполномоченные должностные лица и медицинские специалисты;

вмешательство адвокатов может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра;

процессы мобилизации и медицинского осмотра имеют важное значение для национальной безопасности, и их соблюдение должно быть вне влияния любых внешних лиц или организаций;

в соответствии с пунктом 58 постановления №560, лица, имеющие право на отсрочку, подают лично документы на имя председателя комиссии ТЦК и СП (кроме забронированных и должностных (служебных) лиц, указанных в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5).

Как отреагировал на слова ТЦК Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал, что его представительство в Волынской области напомнило, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права, даже в условиях военного положения.

Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель в Волынской области Юлия Спас направила соответствующее письмо в Волынский областной ТЦК и СП, чтобы разъяснить и не допустить нарушений прав граждан.

Согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанные,

– заверил Лубинец.

Он пояснил, что ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины.

Как отреагировали Национальная ассоциация адвокатов

Председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Игорь Колесников заявил изданию "Закон и Бизнес", что позиция Волынского ТЦК: