Ответное видео Кличко разместил у себя на фейсбук-странице утром 26 февраля. Он подчеркнул, что российские войска в столице отсутствуют.

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Как распознать диверсантов: объяснение Кличко

В то же время, по словам городского головы, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений и перестрелок. Кличко объяснил, что самое безопасное сейчас – оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха.

Как выглядят диверсионные группы? Вооружены, в штатском и говорят по-русски. Поэтому если видите таких людей, сообщайте правоохранителям,

– призвал Кличко.

Ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что в течение 25 февраля в Киеве удалось задержать около 60 диверсантов. Некоторые из них делали метки для ракет врага.

Кличко обратился к киевлянам утром 26 февраля: смотрите видео