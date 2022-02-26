Ответное видео Кличко разместил у себя на фейсбук-странице утром 26 февраля. Он подчеркнул, что российские войска в столице отсутствуют.
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Как распознать диверсантов: объяснение Кличко
В то же время, по словам городского головы, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений и перестрелок. Кличко объяснил, что самое безопасное сейчас – оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха.
Как выглядят диверсионные группы? Вооружены, в штатском и говорят по-русски. Поэтому если видите таких людей, сообщайте правоохранителям,
– призвал Кличко.
Ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что в течение 25 февраля в Киеве удалось задержать около 60 диверсантов. Некоторые из них делали метки для ракет врага.
Кличко обратился к киевлянам утром 26 февраля: смотрите видео