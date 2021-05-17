Вооруженные силы Украины провели военные учения авиации. Тренировки состоялись на Житомирщине с авиаэскадрильей бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

Во время учений испытали боевые возможности авационных подразделение, приобщив боевую технику. Также применили средства поражения, органы управления и обеспечения.

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Как проходили учения

На протяжении тренировок в Житомирской области отрабатывали:

отбитие воздушного нападения противника;

вывод самолетов из-под удара;

противодействие диверсионно-разведывательной группе;

боевое применение наземными целями на полигоне.

Руководил действиями истребителей на земле и в воздухе командир авиационной эскадрильи. Он управлял боевыми самолетами во время сложных погодных условий и в разные части суток.

Обратите внимание! Учения проходили приближенно к реальной обстановке во время нападения противника с воздуха и в течении ведения боевых действий.

Также, во время учений испытали способности авиационной эскадрильи вывести самолет от удара противника в кратчайшее время.

Обучение авиации на Житомирщине / Фото воздушного командования "Центр"

По словам руководителя учений Анатолия Кривоножка, главной целью таких учений является выработать единые взгляды по внедрению новых методов обучения согласно стандартам Организации Североатлантического договора.

"Мы отработали порядок планирования способов боевых действий и тактических приемов выполнения истребительно-авиационного прикрытия войск.