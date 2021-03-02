Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады во главе с Даниилом Гетманцевым утвердил поправку № 55 к проекту закона № 4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".

Цель – снизить темпы роста акцизов на табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭН) с 320 до 200%. В результате компании Philip Morris и British American Tobacco (производят iQOS и GLO, соответственно) получат преимущество, что приведет к потерям госбюждета.

Издание отмечает, что проект закона № 4278 никак не связан с налогами, но согласно поправке № 55, с 1 апреля ставка акциза ТИЭНы может снизиться на 30%.

Напомним, что парламент принял закон № 466, которым ставка акциза на ТИЭНы повышалась на 320% с 1 января 2021 года. Законодатели таким образом уравняли акцизы на ТИЭНы с акцизами на традиционные сигареты. И Гетманцев был одним из сторонников такого повышения, но теперь он почему-то изменил свою позицию.

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что Гетманцев сознательно создает преференции производителям ТИЭНов, но это обернется недополучением в бюджет 2,3 млрд грн. Депутат от фракции "Голос" Александра Устинова считает, что потери составят 3 млрд грн.

Минфин поддерживает поправку № 55, несмотря на то, что сборы акцизов могут существенно сократиться. Министерство получило гарантийное письмо Philip Morris, в котором компания обещает заплатить 4,8 млрд грн., при условии, что рост ставки акциза составит не 320%, а 200%. Напомним, что от повышения акцизов на 320% планировалось получить 9 млрд.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал снизить темпы роста налога до 165%. По мнению Устиновой, Комитет Гетманцева нарочно отклонил поправку Арахамии, чтобы "сохранить ему лицо" и чтобы была проголосована поправка от 200%.

"Это цинизм сделать такой подарок табачным монополистам", – сказал Дубинский.