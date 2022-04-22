Франция встала на шаг поближе к тому, чтобы согласиться на эмбарго российской нефти, усилив санкции против России. Об этом заявил министр финансов страны Бруно Лё Мэр.

"Это первый источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – заявил французский министр.

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По его словам, страны Евросоюза тоже готовы к тому, чтобы наложить эмбарго на поставку российской нефти. Однако не все. Поэтому и идут переговоры. Ведь некоторые страны продолжают сопротивляться эмбарго на поставку российской нефти. Другие выражают свою обеспокоенность. Поэтому в ЕС ожидают совместного решения всех стран-членов.

"Для меня это больше вопрос недель, чем месяцев. Я не могу назвать точную дату, потому что ставки чрезвычайно важны для нашей экономики", – заявил Бруно Лё Мэр.

В то же время, что касается эмбарго на поставку российского газа, то пока консенсуса в странах ЕС нет. По словам французского министра, этот вопрос пока не затрагивается, ведь "для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность".