Ермак отметил, что встреча президентов США и России очень важная, за ней будет наблюдать весь мир.

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США будут поддерживать территориальную целостность Украины

Глава Офиса Президента напомнил, что на днях Байден позвонил Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности о встрече с Путиным и позиции США на ней.

Соединенные Штаты – стратегический партнер Украины, который всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция принципиальна и непоколебима,

– заявил Ермак.

Вопрос Украины невозможно решать без Украины

Руководитель ОП также подчеркнул, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, касающиеся Украины, нелогично и невозможно. Ермак уверен, что это не отвечает интересам Украины.

Кроме того, он убежден, что такова позиция и у всех союзников Украины.

Ситуация на Донбассе

Комментируя ситуацию на Донбассе, Ермак отметил, что, к счастью, за последние дни наблюдается некоторое снижение напряжения на линии соприкосновения.

"Меньше стреляют, меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока очень рано", – добавил он.

Глава ОП также напомнил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате за последнее время несколько раз попытались добиться подписания совместного документа, который бы официально говорил о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Однако из-за России пока этого не произошло.

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