Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что пострадало 5 объектов. Также били по Одессе, передает 24 канал.

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Обстрел был по всей области, включая города Николаев и Очаков. Есть раненые на умершие. Нельзя сказать, что они куда-то бьют по всему городу, но 5 объектов – это больницы. Детская больница, дом ребенка, который, к счастью, эвакуировали 2 недели назад,

– сказал Ким.

По его словам, также попали в медлабораторию, онкодиспансер. Выбили больше 400 окон, уже работают, чтобы все восстановить.

"Я не знаю, почему они любят бить там, где дети и больные", – подчеркнул Ким.

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