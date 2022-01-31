Сыроед рассказала, что 15 марта 2017 года Голубан и его коллеги незаконно ворвались в зал пленарных заседаний. По факту этого правонарушения ГБР открыло уголовное производство. Нардеп утверждает, что 12 ноября 2021 года давала показания по делу.

К теме Дело о массовых беспорядках: одним из организаторов был полковник Голубан, – СМИ

Железнодорожная блокада с Донбассом

В конце декабря 2016 года ветераны российско-украинской войны заблокировали железнодорожное сообщение между оккупированными Донбассом и подконтрольной территорией Украины. Все из-за оживленной торговли, которая обогащала оккупационную администрацию. Кроме того, из-за боевых действий и ограниченной способности контроля перевозки были непрозрачными. По словам Сыроед, часть народных депутатов, в частности депутаты от "Самопомощи" поддержали блокаду, требуя узаконить ее.

"Зато представители Блока Петра Порошенко и Народного фронта, настаивали на прекращении блокады. Они убеждали, что те, кто торгуют с оккупированными территориями, платят налоги в бюджет Украины", – утверждает политик.

Она добавила, что полиция и Нацгвардия пытались освободить пути, применяя силу к участникам блокады. 13 марта 2017 правоохранители на станции Кривой Торец задержали 43 участников блокады.

Как сорвали заседание Рады

Сыроед отметила, что 15 марта председатель Верховной Рады делегировал ей открыть заседание. Однако сразу после открытия главы двух фракций начали требовать перерыв на 30 минут. После этого, как говорит экс-нардеп, они настаивали на выступлении с трибуны.

"Народный депутат Юрий Береза, который выступал с трибуны, начал требовать впустить в зал лиц, которые накануне столкнулись с народным депутатом Владимиром Парасюком...Нардепы потребовали от меня предоставить доступ к парламентской трибуне представителям Нацгвардии", – продолжила Сыроед.

Политики отказала. Однако во время выступления нардепа открылась дверь в зал пленарных заседаний. По словам чиновницы, к трибуне зашли люди в форме во главе с Юрием Голубаном. Тогда Сыроед закрыла заседание Совета.

Голубан может быть причастен к беспорядкам

Правоохранители задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Организаторы якобы планировали собрать в Киеве 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысяч – "титушки", которые должны были устроить столкновения с правоохранителями.

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что якобы должна "обязательно пролиться кровь и применяться насилие".

После Киева беспорядки должны были "перекинуться" на области, приближенные с Россией – Сумскую, Черниговскую и Полтавскую.

Впоследствии в СМИ появилась информация, якобы одним из организаторов массовых беспорядков был полковник Юрий Голубан. Его также подозревают в связях с "псевдореспубликами" на оккупированном Донбассе.

В теме – Обязательно должна пролиться кровь, – Монастырский о планах задержанных провокаторов:

Текст поста Оксаны Сыроед:

Про Голубана и "патриотов"

15 марта 2017 года я закрыла пленарное заседание Верховной Рады, чтобы предотвратить преступление.

В этот день Юрий Голубан и его коллеги незаконно ворвались в зал пленарных заседаний. Помогали им в этом народные депутаты из Народного фронта и Блока Петра Порошенко. Они провели их в помещение парламента и заставили охрану открыть двери зала пленарных заседаний. Есть достаточно доказательств, свидетельствующих, что все это происходило по инициативе и режиссуре тогдашнего Президента.

По факту этого правонарушения ГБР открыло уголовное производство за №62021000000000659. 12 ноября прошлого года я дала показания по делу, однако не наблюдала особого интереса в расследовании. Надеюсь сегодняшние события дадут толчок и тому расследованию также.

А пока напомню обстоятельства:

В конце декабря 2016 года ветераны российско-украинской войны заблокировали железнодорожное сообщение между оккупированными Россией районами Донецкой и Луганской областей и остальной территории Украины. Предпосылкой блокады стало возмущение военных и ветеранов оживленной торговлей, которая обогащала оккупационную администрацию и оккупационное войско. Кроме того, в связи с боевыми действиями и ограниченной способностью контроля, перевозка была непрозрачной, что позволяло перевозить сомнительные грузы и товары двойного назначения.

Часть народных депутатов, в частности депутаты от Самопомощи и Владимир Парасюк, поддержали блокаду и требовала ее узаконивания. Зато представители Блока Петра Порошенко и Народного фронта, настаивали на прекращении блокады. Они убеждали, что те, кто торгуют с оккупированными территориями, платят налоги в бюджет Украины.

Представители органов правопорядка – полиция и Нацгвардия – регулярно прибегали к попыткам освободить пути, применяя силу к участникам блокады. Такие попытки в свою очередь приводили к противостоянию с народными депутатами, которые становились на защиту блокадников.

13 марта 2017 года подразделение СБУ и полиции специального назначения "КОРД" на станции Кривой Торец провели задержание участников блокады. В результате были задержаны 43 человека. В схватке с представителями органов правопорядка принимал участие народный депутат Владимир Парасюк, что их, как потом выяснилось, возмутило и побудило выразить свою позицию в парламенте.

15 марта неожиданно, впервые и в последний раз за время моего вице-спикерства, председатель Верховного Совета делегировал мне открыть заседание. Президент так же неожиданно именно в то время созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Председатель заверил меня, что депутаты коалиции БПП и НФ знают об обстоятельствах и настроены на работу. Сразу после открытия заседания главы двух фракций начали требовать перерыв на 30 минут. Когда перерыв прошел, инициаторы перерыва в возбужденном и агрессивном состоянии настаивали на выступлении с трибуны. И народный депутат Юрий Береза, который выступал с трибуны, начал требовать впустить в зал лиц, которые накануне столкнулись с народным депутатом Владимиром Парасюком.

Во время выступления нардепы вместе с исполняющим обязанности руководителя Аппарата Верховной Рады начали требовать от меня предоставить доступ к парламентской трибуне представителям Нацгвардии. На что в ответ получили категорический отказ. Согласно Регламенту Верховной Рады на пленарном заседании без приглашения имеют право присутствовать только Президент Украины и Премьер-министр Украины. А лица, официально приглашенные на пленарное заседание, могут получить слово для выступления в соответствии с процедурным решением, принятым Советом.

Такие требования в Регламенте не являются формальными, они защищают парламент от вмешательства и от применения силы. В противном случае парламент не сможет сдержать применение силы. Именно поэтому в демократиях есть неписаная аксиома – нога человека в военной форме не может без приглашения или вызова парламентариев ступить в зал пленарных заседаний.

Поэтому, когда во время выступления народного депутата открылась дверь в зал пленарных заседаний и через них к трибуне направили свой шаг люди в униформе во главе с Юрием Голубаном. Увидев это, я немедленно закрыла заседание Верховной Рады.

Заседание СНБО все это время не начиналось – видимо "режиссеры" наблюдали за развертыванием сценария. А по завершении приняли решение "прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей". То есть физическая блокада приобрела юридический статус. Хотя, очевидно, председатель и члены СНБО планировали несколько иной сценарий.

Ни Генеральный прокурор, ни парламентский комитет ни Председатель Верховной Рады на мои обращения не отреагировали и не провели надлежащего расследования этого случая. Зато Президент Порошенко вместе с другими "патриотами" пытался собрать голоса за мою отставку.