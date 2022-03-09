Из-за этого министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвала оккупантов прекратить огонь. Об этом Ирина Верещук заявила 9 марта, сообщает 24 канал.

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Сейчас в доме малютки находится 55 детей и 26 медицинских работников.

"Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома. Мы очень просим ВС РФ соблюсти взятые на себя обязательства и прекратить огонь с 9 до 21, как мы и договаривались" – говорит министр.

Обращение Ирины Верещук: смотрите видео

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