Как сообщил местный житель, адвокат Игорь Чудовский, сам авиаудар российские военные совершили вчера, 25 февраля. По его словам, окупанты попали ракетой в жилой дом на его улице, хотя поблизости нет никаких объектов военной инфраструктуры.

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Адвокат подчеркивает, что захватчики умышленно совершили международное преступление, атаковав гражданских. Есть ли жертвы в результате авиаудара, пока неизвестно. Чудовский призвал направить на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования и передачи этого дела в международный суд. Он также пообещал связаться с жителями пострадавшего дома, чтобы выяснить детали.

Россияне попали ракетой в жилой дом в Ворзеле: смотрите видео

Ранее российская армия уже вела обстрелы в городе Ворзеле: тяжелой бронетехникой было повреждено помещение детдома. К счастью, никто не пострадал, поскольку в момент попадания осколков дети и персонал находились в другом помещении заведения.

Также утром 26 февраля российские войска обстреляли жилой квартал Киева, попав в многоэтажку в районе Жулян. В результате попадания ракеты были разрушены квартиры с 17 по 21 этаж, на месте работают спасатели. Погибших, по предварительным данным, нет.

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