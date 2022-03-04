Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова. Оккупанты блокируют дорогу на выезд, поэтому нет возможности сделать "зеленый" коридор, чтобы люди покинули город. Поэтому там может произойти гуманитарная катастрофа.

Важно Денисова обратилась к Красному Кресту за помощью в организации "зеленого коридора"

Только что получила информацию о критической ситуации в Ворзеле, где сейчас фактически АД! Вражеские войска, продолжая преступления против человечества и человечности, стреляют по жилым домам. Мирные жители и дети постоянно находятся в подвалах без еды и воды. Пожилые люди в доме престарелых – без лекарств и вещей первой необходимости, – написала Людмила Денисова

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов коммунальщики не могут восстановить свет, тепло и водоснабжение.

Денисова призвала Международный Красный Крест и другие международные правозащитные организации помочь безопасно эвакуировать гражданское население. Также она просит у стран-членов НАТО закрыть небо над Украиной.