Восемь африканских стран переходят на единую валюту

Восемь стран Западной Африки решили отказаться от использования франка КФА и перейти на единую валюту – эко. Кроме того, все они разрывают технические связи с Центральным банком и казной Франции, а новая валюта будет регулироваться местными структурами.

Переходят на единую валюту восемь стран КФА экономического и валютного союза. Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует Anadolu.

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Кроме того, отменено условие хранения половины валютных резервов бывших французских владений в Африке в Центробанке Франции. Последняя будет оставаться страной-гарантом в случае кризиса.

На новую валюту эко переходят 8 стран:

Бенин;

Буркина-Фасо;

Гвинея-Бисау;

Мали;

Нигер;

Сенегал;

Того;

Кот-д'Ивуар.

Всего в КФА экономического и валютного союза входят 15 стран. Остальные 7 членов союза используют собственную валюту.

Что известно об использовании франка КФА в Африке?

Франк КФА является денежной единицей в африканских странах, которые некогда были колониями Франции. Как денежная единица французских владений в Западной и Экваториальной Африке он был введен декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года.