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      Восемь африканских стран переходят на единую валюту

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      Президент Кот-д'Ивуара заявил о переходе 8 африканских стран на единую валюту / aa.com.tr

      Восемь стран Западной Африки решили отказаться от использования франка КФА и перейти на единую валюту – эко. Кроме того, все они разрывают технические связи с Центральным банком и казной Франции, а новая валюта будет регулироваться местными структурами.

      Переходят на единую валюту восемь стран КФА экономического и валютного союза. Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует Anadolu.

      К слову: Еще одна страна хочет перейти на евро

      Кроме того, отменено условие хранения половины валютных резервов бывших французских владений в Африке в Центробанке Франции. Последняя будет оставаться страной-гарантом в случае кризиса.

      На новую валюту эко переходят 8 стран:

      • Бенин;
      • Буркина-Фасо;
      • Гвинея-Бисау;
      • Мали;
      • Нигер;
      • Сенегал;
      • Того;
      • Кот-д'Ивуар.

      Всего в КФА экономического и валютного союза входят 15 стран. Остальные 7 членов союза используют собственную валюту.

      Что известно об использовании франка КФА в Африке?
      Франк КФА является денежной единицей в африканских странах, которые некогда были колониями Франции. Как денежная единица французских владений в Западной и Экваториальной Африке он был введен декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кот-д'Ивуар Новости Франции Африка Валюта Мали Буркина-Фасо
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