Восемь африканских стран переходят на единую валюту
Восемь стран Западной Африки решили отказаться от использования франка КФА и перейти на единую валюту – эко. Кроме того, все они разрывают технические связи с Центральным банком и казной Франции, а новая валюта будет регулироваться местными структурами.
Переходят на единую валюту восемь стран КФА экономического и валютного союза. Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует Anadolu.
К слову: Еще одна страна хочет перейти на евро
Кроме того, отменено условие хранения половины валютных резервов бывших французских владений в Африке в Центробанке Франции. Последняя будет оставаться страной-гарантом в случае кризиса.
На новую валюту эко переходят 8 стран:
- Бенин;
- Буркина-Фасо;
- Гвинея-Бисау;
- Мали;
- Нигер;
- Сенегал;
- Того;
- Кот-д'Ивуар.
Всего в КФА экономического и валютного союза входят 15 стран. Остальные 7 членов союза используют собственную валюту.
Что известно об использовании франка КФА в Африке?
Франк КФА является денежной единицей в африканских странах, которые некогда были колониями Франции. Как денежная единица французских владений в Западной и Экваториальной Африке он был введен декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года.