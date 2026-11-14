Россияне заявили о захвате Воскресенки в Запорожской области: ВСУ ответили красноречивым видео

В ЦПД подчеркнули, что заявления россиян о якобы захвате Воскресенки в Запорожской области не соответствуют действительности.

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Кто контролирует Воскресенку в Запорожской области?

Группировка войск "Юг" сообщила, что Воскресенка расположена более чем в 20 километрах от линии фронта.

В подтверждение этого военные 142-й отдельной механизированной бригады записали видео в самом населенном пункте и развернули там украинский флаг.

Воскресенка в Запорожье – под контролем ВСУ: смотрите видео

В 7-м корпусе ДШВ отметили, что до конца октября россияне планировали прорвать украинскую оборону, однако не смогли этого сделать.

Теперь оккупанты пытаются создать для своего командования ложное впечатление о продвижении в направлении Запорожья.

На самом деле же Воскресенка расположена далеко от передовой, в глубоком тылу украинских сил.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что российское командование вновь пытается выдать желаемое за действительное и преувеличить свои успехи на фронте.

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Напомним, по данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ, с сентября по октябрь 2023 года количество российских штурмов на Гуляйпольском направлении увеличилось втрое.

Наиболее сложная ситуация наблюдается вблизи Горкого, Железнодорожного, Цветкового и Гуляйпольского. Эти населенные пункты расположены в 5 – 13 километрах от Гуляйполя. Российские войска пытаются сосредоточить там больше военных и техники, чтобы в дальнейшем продвигаться на запад.

Изменилась и тактика оккупантов. Если раньше они проникали на украинские позиции преимущественно группами по двое – трое, то теперь все чаще действуют в одиночку.