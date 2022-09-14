Глава Киевской агломерации, мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 14 сентября, подписал договоры о предоставлении финансовой помощи от столицы с главами соответствующих общин.

Интересно Виталий Кличко рассказал, когда завершится восстановление домов, разрушенных российскими ракетами

Мы благодарны всем общинам, которые помогли Киеву выстоять перед русскими захватчиками. Именно поэтому я предложил помощь городам и поселкам, в которых сегодня нет средств для восстановления жилья и инфраструктуры для их жителей. Ибо важны не разговоры или обещания, а конкретные дела,

– заявил Кличко.

Речь идет о помощи, в частности, Барышевской, Бышевской, Бучанской, Макаровской, Немишаевской и Бородянской общин.

"Киев помогает всем, кому остро необходима помощь. Ирпеню, например, мы обеспечили водоснабжение из столицы. Запускаем совместные пассажирские перевозки с пригородами Киева. Находим решения по другим вопросам. Сегодня подписали договоры о предоставлении средств на восстановление общинам, у которых их нет. Это , в частности, позволит им и подготовиться к зиме", – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко встретился с председателями общин Киевской области / Фото с сайта Кличко