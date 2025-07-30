Об этом свидетельствуют данные с официального портала парламента. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об альтернативных законопроектах по НАБУ и САП?

Новые альтернативы к президентскому законопроекту подали народные депутаты Ирина Геращенко вместе с коллегами из "Европейской Солидарности" – это проект №13533-5. Один из авторов этого варианта, Алексей Гончаренко, также предложил еще два документа: №13533-1 и №13533-2.

Кроме того, депутатская группа во главе с Инной Совсун подала свой альтернативный проект под номером №13533-6. До этого представители партии "Голос" поддержали законопроект №13531, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов, однако его рассмотрение в профильном комитете до сих пор не планируется.

Свои варианты законодательных изменений также подали Юлия Тимошенко (№13533-3) и Дмитрий Разумков (№13533-4).

В то же время глава парламента Руслан Стефанчук планирует 31 июля предложить принять президентский проект сразу в первом чтении и в целом, а также обеспечить его оперативное подписание. Несмотря на внутренние дискуссии, во фракции "Слуга народа" заявили о поддержке инициативы главы государства.