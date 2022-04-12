Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она заверила, что врагу не удается продвигаться.

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"Если мы сравним с первыми днями, когда в огне было много регионов, то сейчас может показаться, что это какой-то перерыв, затишье, уменьшение интенсивности. Однако действительно интенсивность боев на Востоке очень высокая", – отметила Маляр.

То, что враг не продвигается вглубь территории – это только заслуга Вооруженных Сил Украины,

– добавила заместитель министра.

Маляр: Результаты бывают разные

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что результаты боев бывают разные. Некоторые территории удается занять, некоторые – отбить. Именно поэтому называть период затишьем не совсем корректно.

Также замминистра заявила, что сейчас россияне перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.

Анна Маляр о ситуации на фронте: смотрите видео 24 канала