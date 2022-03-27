Теперь пропаганда Кремля заявила, что лозунг "Нет войне" – "нацистский". Об этом сообщила ЦПИ при СНБО Украины об очередной манипуляции.

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Российская пропаганда убеждает, что лозунг "Нет войне" – нацистский

Такое заявление сделал Трофим Татаренков – "эксперт по стратегическим коммуникациям". Во время шоу темой для обсуждения были благотворительные концерты под лозунгом "Нет войне" российского рэпера Oxxxymiron.

Дело в том, что рэпер осудил войну и дал антивоенный концерт в Лондоне. Скорее всего, такая позиция рэпера возмутила Россию, поэтому она решила ответить, утверждая, что использование рэпером этого лозунга является "неслучайным".

По словам ведущего, оно "перекликается" с лозунгом на нацистских листовках, забрасываемых в Ленинград. "Мы за мир" – так звучал русский лозунг, а "Нет войне" – то, что пропагандировали нацисты.

Но содержание антивоенных агитплакатов времен СССР в основном формировалось из лозунгов "Нет войне", хотя и были они против "захватнических войн империалистов США",

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

К слову, в благотворительном концерте Oxxxymiron также приняли участие Гребенщиков и Земфира. На нем собрали 53 000 долларов в помощь украинским беженцам.

Российская пропаганда убеждает, что лозунг "Нет войне" – нацистский / Фото Центр противодействия дезинформации

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