Во-первых, про "Юлину тысячу". То, что про нее очень многие вспомнили спустя 15 лет, очень показательно. Как бы мы не относились к Юлии Владимировне, надо признать, что это была идея-бомба, возможно, самая сильная политтехнология в украинской политике за последние 15 – 20 лет (Майданы не в счет, так как это была не политтехнология, а "политическое творчество революционных масс", как говаривал классик прежних времен).

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Юлия Тимошенко тогда уловила очень чувствительный нерв массовых общественных настроений и великолепно его использовала. И не только как предвыборное обещание. Хотя бы частично она его выполнила. И если бы не разрушительный экономический кризис 2008 – 2009 годов, то кто его знает, как бы далее развивалась политическая ситуация. Так или иначе, но в политической памяти "Юлина тысяча" осталась.

Что касается "Вовиной тысячи", то это не столько про личный само-пиар, сколько про попытку стимулировать массовую вакцинацию.

К этому многие призывали. И команда Президента Зеленского на это откликнулась. Однако экономические ресурсы для реализации этой идеи ограничены, и их еще надо найти в полном объеме. Сама идея правильная. И не только в плане стимулирования массовой вакцинации, а и в намерении связать этот стимул с оплатой конкретных социальных услуг. Таким образом будет поддерживаться часть малого и среднего бизнеса, страдающего от карантинных ограничений.

Но теперь крайне важно продумать логистику, менеджмент и технологию реализации этой идеи. Иначе вместо позитивного эффекта можно получить негативные последствия.

Важно Украинцы победили страх вакцинации и становятся нормальными, но не все

Приложение "Дія" работает пока не очень комфортно для рядового пользователя. Я, например, вроде бы, и не полный профан в использовании современных смартфонов, но скорее как пользователь – "чайник", и эту самую "Дію" скачал только с третьей или даже четвертой попытки, а ковидный сертификат – с седьмой или восьмой попытки.

Пощажу моральные рецепторы читателей и не стану пересказывать разнообразные "выражения" в адрес разработчиков, которые тогда у меня вырывались. И я знаю людей, которые "обломались" при скачивании этого приложения. Думаю, что таких людей немало, особенно среди старших возрастных групп.

Далеко не у всех есть смартфоны, особенно у пенсионеров и малоимущих. А эти социальные группы ни в коем случае нельзя игнорировать при реализации данной идеи. Это было бы и крайне несправедливо, и сузило социальный вакцинаторский эффект от реализации этого предложения. Соответственно надо подумать и над приемлемой формой реализации этой идеи для пенсионеров и малоимущих, и над оптимальным перечнем социальных услуг, на которые могли бы потратить эту тысячу представители данных социальных групп.