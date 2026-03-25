24 Канал
25 марта, 19:14
Обновлено - 20:02, 25 марта

В небе над Украиной снова летают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога

Владислав Кравцов

Вечером 25 марта российская армия снова запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям распространилась воздушная тревога.

Если в вашей области раздавались сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за информацией о движении вражеских целей в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

19:42, 25 марта

БПЛА с Сумщины курсом на Харьковщину (Богодуховский район).

19:38, 25 марта

БПЛА на севере Полтавщины, направление Миргород\Ромодан.

19:08, 25 марта

  • БПЛА мимо н.п. Березанка на Николаевщине, курс северный.

  • БПЛА на юге Черниговщины, курс южный.

  • БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской области.

18:34, 25 марта

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины (Очаков).

18:19, 25 марта

БПЛА на востоке Черниговщины, курс юго-западный.