7 мая, 20:18
Накануне российского "перемирия" Украину снова атакуют "Шахеды": где есть угроза

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 7 мая за несколько часов до "перемирия" снова атакует Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями нашего государства распространяется воздушная тревога.

Если в вашей области раздавались сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

20:24, 07 мая

Взрывы в Одессе: работает ПВО по БПЛА.

20:10, 07 мая

БПЛА на Запорожье с юга.

20:09, 07 мая

БПЛА на Одессу с Черного моря.

19:49, 07 мая

БПЛА на Николаевщину с Черного моря.

19:35, 07 мая

  • БПЛА на Херсон с юга.

  • БПЛА на Никополь с востока.

  • БПЛА на Запорожье с юга.

  • БПЛА на Черноморское с Черного моря.

19:33, 07 мая

БПЛА на Павлоград с юга.

19:21, 07 мая

БПЛА с Черного моря – курсом на Одесскую область.

