Сигнал сирены зазвучал около 22:08.

Эту ночь лучше провести в укрытиях, – Кличко призвал киевлян не передвигаться по городу

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – говорится в сообщении КГГА.

Информацию о воздушной тревоге продублировали на английском языке для иностранцев.

Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.д.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;

уточнить месторасположение ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться.

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