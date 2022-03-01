Сигнал сирены зазвучал около 22:08.
Эту ночь лучше провести в укрытиях, – Кличко призвал киевлян не передвигаться по городу
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – говорится в сообщении КГГА.
Информацию о воздушной тревоге продублировали на английском языке для иностранцев.
Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.д.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;
- уточнить месторасположение ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!