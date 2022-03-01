Соответствующее заявление обнародовал в телеграмме глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Об этом сообщили 1 марта в 05:14.
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В ровенские области воздушная тревога
Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область. В 05: 13 1 марта,
– написал глава ОГА.
Кроме того, воздушную тревогу также объявили на Тернопольщине и Волыни. Людей призывают перейти в укрытие и быть там до тех пор, пока не объявят о завершении тревоги.
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