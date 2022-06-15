Поэтому всех жителей регионов, где раздавалась сирена, призывали не покидать свои укрытия до отбоя. По состоянию на 1:21 была угроза удара с неба в 15 областях.

Ранее В течение часа Воздушные силы сбили сразу три крылатые ракеты: вероятно, это были "Калибры"

Раздались и взрывы в Одесской области

Также вскоре сообщили о звуках взрывов и жителях Одесщины. В сети писали, что они раздались на границе с Николаевской областью.

Уже в 01:26 в Одесской, Винницкой и большинстве Николаевской области и в Киеве начался отбой воздушной тревоги.

В каких областях была тревога ночью 15 июня:

Сумская;

Харьковская;

Полтавская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Черкасская;

Николаевская;

Запорожская;

Одесская;

Кировоградская;

Винницкая;

Житомирская;

Черниговская;

Киевская и Киев.

Также под угрозой Луганская область, но там тревогу объявили еще в начале апреля и с тех пор не заканчивается.

Карта тревог на 01:21 / Скриншот