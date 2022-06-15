Поэтому всех жителей регионов, где раздавалась сирена, призывали не покидать свои укрытия до отбоя. По состоянию на 1:21 была угроза удара с неба в 15 областях.
Ранее В течение часа Воздушные силы сбили сразу три крылатые ракеты: вероятно, это были "Калибры"
Раздались и взрывы в Одесской области
Также вскоре сообщили о звуках взрывов и жителях Одесщины. В сети писали, что они раздались на границе с Николаевской областью.
Уже в 01:26 в Одесской, Винницкой и большинстве Николаевской области и в Киеве начался отбой воздушной тревоги.
В каких областях была тревога ночью 15 июня:
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Черкасская;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Одесская;
- Кировоградская;
- Винницкая;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Киевская и Киев.
Также под угрозой Луганская область, но там тревогу объявили еще в начале апреля и с тех пор не заканчивается.
Карта тревог на 01:21 / Скриншот