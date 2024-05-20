Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 18:14 20 мая о взлете первого вражеского истребителя. Воздушную тревогу объявили в ту же минуту, а кое-где – раньше. Отбои раздались ориентировочно в 18:49 20 мая.

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18:49, 20 мая Отбой угрозы по МиГ-31. По всей Украине прозвучали отбои. Исключение – Луганщина и Крым, где опасность продолжается с 2022 года.

18:34, 20 мая Далее вражеская цель держала курс на Полтавщину.

18:33, 20 мая Воздушные силы ВСУ предупредили о цели через Сумскую область на Юг.

18:22, 20 мая Всего зафиксирован взлет шести истребителей МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщили, что: с аэродрома Саваслейка – взлетели 4,

из Астрахани - 2. Возможные пуски "Кинжалов",

– предупредили украинские военные.

18:18, 20 мая Взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.