Хотя меньше 3 часов назад в Днепре уже звучали сирены.

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Главное при сиренах – сохранять спокойствие. Нужно взять с собой "тревожный чемодан" и, не мешкая, идти к ближайшему укрытию.

Не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы сообщат, когда выйти оттуда будет безопасно.

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