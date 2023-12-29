Эти средства на усиление защиты украинского неба были собраны в рамках проекта "Упакуй небо – прокачай ПВО", отмечает. 24 Канал. В течение 7 месяцев каждый желающий мог приобщиться к сбору Новой почты и направить средства на нужды защитников неба.

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Новая почта и фонд "Вернись живым" закупили необходимое оборудование для Сил ПВО

"Как показывает настоящее, связь – сверхважная для всех сфер жизни. А связь между звеньями ПВО – буквально спасает жизнь каждого из нас. Мы понимали это от начала проекта "Упакуй небо – прокачай ПВО". Как и то, что процесс производства такого современного оборудования для военных – очень сложное, длинное и дорогое, но мы в Новой почте любим сложные задачи и знаем, что не существует ничего невозможного. Уверен, что сейчас защитники неба еще крепче и врагу их не одолеть", – прокомментировал итоги проекта совладелец Новой почты Вячеслав Климов.

Его компания задонатила для проекта 183,6 миллиона гривен: 118,2 миллиона гривен – донаты украинцев на счет или банку проекта, еще 26,6 миллиона гривен задонатили друзья и партнеры проекта. В частности, присоединились бизнесы и известные блоггеры. Остальные средства собрали другими способами, к примеру от покупки мерча Новой почты и отправки посылок в упаковке лимитированной серии.

За средства из проекта "Упакуй небо – прокачай ПВО" военным приобрели необходимое оборудование / Фото Новая почта

Сумма свыше 330 миллионов гривен от Новой почты, ее клиентов и партнеров позволит обеспечить воздушное командование "Центр" современным оборудованием для связи и подвижными командными пунктами, а именно рюкзаками для мобильных огневых групп, переносными командными пунктами, включающими рабочие места-трансформеры в кейсах весом 60 килограммов, комплексными аппаратными связями для сопровождения противовоздушных ракетных комплексов и производными грузовиками для командования войсками во время движения. Кроме того, список снаряжения для воздушного командования "Центр" будет включать универсальные места для работы и отдыха защитников.

Этот проект повышает эффективность противовоздушной и противоракетной обороны – от мобильных огневых групп, батарей зенитных ракетных комплексов до органов военного управления дивизионов, полков или бригад. Обеспечение ППК "Центр" рюкзаками связи, КАЗами, переносными и подвижными командными пунктами позволит снизить время от обнаружения цели до ее уничтожения с минут до секунд,

– говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Все компоненты проекта сочетаются между собой как конструктор. Например, даже если у нас появится новый зенитно-ракетный комплекс на вооружении, вся система с ним будет работать",

– объясняет Тарас Чмут.