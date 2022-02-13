Большинство авиакомпаний работают по-прежнему

Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук опроверг слухи о закрытии аэропортов. Сейчас все аэродромы работают в штатном режиме. Об этом он заявил в комментарии журналистам 24 канала.

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Госавиаслужба работает над тем, чтобы заверить всех, что авиапространство Украины является безопасным.

В авиакомпании SkyUp отметили, что эта ситуация требует решения на государственном уровне. Поэтому компания работает совместно с государственными структурами.

Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации,

– подчеркнул гендиректор Дмитрий Сероухов.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что для того, чтобы пассажиры не почувствовали неудобств ОПУ провело совещание с:

Министерством инфраструктуры,

Госавиаслужбой,

Украэродвижением,

украинскими авиакомпаниями;

представителями аэропорта "Борисполь".

По итогам совещания решили, что правительство поддержит авиаперевозчиков. Необходимые решения инициируют уже в ближайшее время. Кроме того, власти продолжат работу с международными партнерами.

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Ситуация быстро стабилизируется

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем пояснил, что колебание на рынке страховых услуг случилось на фоне информации о возможном нападении России. В ближайшее время все стабилизируется. Однако в любом случае государство готово поддержать авиаперевозчиков и выделить дополнительные финансы.

Найем заверил, что в случае необходимости правительство обеспечит возвращение всех украинцев домой.

Что этому предшествовало

13 февраля самолет SkyUp рейсом Мадейра – Киев посадили в Кишиневе. Все потому, что ирландский лизингодатель запретил воздушному судну лететь в Украину. Это произошло на фоне опасения нападения России.

Экипаж выбрал для посадки столицу Молдовы поскольку именно она ближе всего расположена к украинской столице.

О смене места посадки борт уведомили уже в воздухе. После приземления пассажиры еще более 5 часов находились в аэропорту. Известно, что их обеспечили питанием.

Впоследствии украинцев отправили домой на автобусах. Всего их прибыло 4.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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