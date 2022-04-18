Председатель Львовской ОВА Козицкий отметил, что специалисты корректируют работу системы оповещения в одном из районов города. Местным жителям нужно сохранять спокойствие.

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Жители Львова! По состоянию на этот момент в городе воздушной тревоги нет. Если вы слышите звук сирены, это специалисты корректируют работу системы оповещения в одном из районов,

– подчеркнул Козицкий.

Он также напомнил, что главный официальный источник, сообщающий о тревоге во Львове, – телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ".

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