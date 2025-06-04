Сичеславцы уверяют, что ни один летательный аппарат врага не пролетит далеко. Как работает фронтовая ПВО в руках Сичеславских десантников под Покровском, рассказало издание NV, информирует 24 Канал.

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За несколько месяцев на счету только одного экипажа 25-й бригады – уничтожение 14 воздушных целей, среди которых – дорогостоящие разведывательные дроны врага. Однако целями для десантников становятся не только БПЛА. У членов экипажа 25-й бригады ДШВ на счету есть даже российские самолеты, которые до полномасштабного вторжения считались непобедимыми.

В 22-м году на Угледарском направлении мы сбили Су-30. Это было спонтанно. Услышали звук самолета, выскочили из капонира, в поле выехали, цель увидели и уничтожили. Затем на Купянском направлении мы уничтожили СУ-25,

– рассказал командир экипажа ЗРК 25-й бригады с позывным "Прапор".

Один выстрел ЗРК "Стрела-10" стоит 20 – 50 тысяч долларов. Стоимость уничтоженного самолета СУ-30М достигает 50 миллионов долларов. Оператор ЗРК "Стрела-10" с позывным "Фома" рассказал, что работает с машиной с 2017 года и нареканий не имеет.

"Линию боевого соприкосновения они не пересекают. Если они пролетят ЛБЗ, я могу дать 100%, что ни у самолета, ни у вертолета нет шанса пролететь более 30 километров вглубь. Его все равно собьют. Не мы, так другой экипаж или другие средства ПВО", – рассказал "Фома".

25-ю Сичеславскую бригаду называют технодесантом за активное использование наземных и воздушных дронов.

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