Украинцы продолжают расправляться с военной техникой российских захватчиков. Очередными успехами похвастались в воздушном командовании "Восток".
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ВСУ сбили вражеские бомбардировщик и беспилотник
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели,
– сообщили в командовании.
На Слобожанском направлении в полночь 26 марта напоролся на праведный огонь бомбардировщик россиян. А уже днем "простился с жизнью" вражеский беспилотник.
Захватчики массово теряют в Украине технику и пытаются пополнить ее запасы снятой с длительного хранения. Однако эта техника непригодна к использованию из-за плохого состояния и хищений.
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