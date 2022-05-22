Об этом рассказал бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он объяснил, почему уповать на мощный результат от действия американских ЗРК не стоит.

США отправляют в Украину новую партию гаубиц M777, – Пентагон

Радиус действия Patriot ограничен

"Если все же нам их (Patriot – 24 канала) дадут, то мы не знаем сколько, поскольку "игрушка" очень дорогая", – заметил Иван Ступак.

По его информации, несколько лет назад американцы продали Турции 13 батарей Patriot общей стоимостью 7-8 миллиардов, то есть примерно 600 миллионов долларов за одну батарею. Именно поэтому Украина, вероятно, может получить несколько единиц такой техники.

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Кроме того, экструдник СБУ объяснил, что у соответствующих ЗРК – ограниченный радиус действия. Они прикрывают ориентировочно 80 километров, например областной центр, пригород, еще какие-то небольшие населенные пункты.

Даже если их у нас будет 5 – 6 штук, сможем прикрыть всего несколько населенных пунктов. Однако главная цель – прикрывать наших военных от российских дронов, истребителей и бомбардировщиков.

– сказал Иван Ступак.

"Это значит, что мы на 99% не сможем прикрыть наше небо, нет просто такой возможности, такого количества этих Patriot. Поэтому воздушная тревога все еще актуальна, перемещение в бомбоубежища – это обязательно", – подчеркнул эксперт.

Помощь Украине от США: последние новости

Прессслужба Белого дома 21 мая сообщила, что президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов для Украины. Деньги будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей страны.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за столь важное решение и подчеркнул, что оно стало историческим вкладом в защиту свободы в Европе.

В Пентагоне уже показали новую партию оружия, которое отправляют в Украину – новую партию гаубиц M777. К тому же, 15 мая, Украина получила от США почти 90 единиц соответствующих гаубиц.

Заметьте, что уже 23 мая состоится онлайн-встреча формата Рамштайн-2, где будут обсуждаться дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Иван Ступак о возможностях ЗРК Patriot: смотрите видео 24 канала