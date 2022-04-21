Состав ПЗЖМ

Нардеп отметил, что главой этой группы стал Юрий Бойко. Он обратил внимание, что название почти не изменилось.

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Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали миром,

– сказал Гончаренко.

В состав группы вошли 25 депутатов (экс-ОПЗЖ): Бойко, Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

Отметим, что о решении СНБО по приостановке деятельности ОПЗЖ объявили в ходе закрытого пленарного заседания 14 апреля. До начала войны России против Украины в состав фракции входили 44 народных избранника, но после 24 февраля они начали из нее выходить.



Состав новой депутатской группы ПЗЖМ / Фото из соцсетей

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