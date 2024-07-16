В Западном региональном управлении ГПСУ рассказали детали инцидента.
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Задержали нарушителей возле границы с Венгрией
По данным Западного регионального управления ГПСУ, пограничники заметили группу лиц за 100 метров до границы с Венгрией.
Мужчины направлялись в сторону Тисы и, увидев военнослужащих, пытались убежать.
Тогда сотрудники пограничной службы осуществили предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться.
Возле границы с Венгрией задержали мужчин, которые хотели нарушить границу / Фото ГПСУ
В ходе дальнейших поисковых мероприятий, кроме четырех мужчин, которые планировали нарушить границу, было обнаружено двух несовершеннолетних местных жителей 13 и 14 лет, которые осуществляли их сопровождение,
– информируют в Госпогранслужбе.
Отмечается, что уклонисты заплатили за "приключенческое путешествие с сопровождением" переправщикам по 8 тысяч долларов.
Возле границы с Венгрией задержали нарушителей в сопровождении подростков / Фото ГПСУ
Чтобы выяснить обстоятельства и составить протоколы о совершенных административных правонарушениях, предусмотренные статьями 185.10 и 204-1 УКпАП, мужчин доставили в пограничное подразделение.
Задержаны нарушители возле границы с Венгрией / Фото ГПСУ
Сейчас известно, что сотрудники оперативно-розыскного подразделения Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия.