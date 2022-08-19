Поезда задерживаются на участке Огульцы – Ковяги. Сначала сообщалось, что время задержек – примерно полчаса.

Кстати Укрзализныця усиливает меры безопасности на вокзале Харькова: что изменится

Какие поезда задерживаются

Задержки по состоянию на 15:00:

№2 Ивано-Франковск – Харьков – 35 мин;

№45 Харьков – Ужгород – 30 мин;

№723 Харьков – Киев – 20 мин.

Однако затем добавили, что ориентировочное время задержки поездов №723 и 45 по пути на станцию Полтава-Киевская – 4 часа.

Напомним, что 15 августа поезда тоже задерживались. В частности, из-за плохой погоды и обесточивания железной дороги. Однако в УЗ сразу извинились перед клиентами.

"Укрзализныця" запустила платформу о международных рейсах

"Укрзализныця" запустила сайт о международных рейсах. Например, там есть информация о пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и наоборот. Кроме того, можно найти данные о пересадках и рейсах из аэропортов, а также график работы касс на вокзалах разных городов.

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